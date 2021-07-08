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الخميس، 08-07-2021 06:19 م

رئيس الوزراء : أرقامنا أصبحت آمنة

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الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنّ "أرقامنا أصبحت آمنة"، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الصّدد وفي مقدّمتها زيادة السعة السريريّة للمستشفيات بواقع 350%، الأمر الذي ساهم في التصدّي لجائحة كورونا والحدّ من تفاقم الأضرار على مختلف القطاعات.اضافة اعلان


وشدّد الخصاونة على ضرورة الاستمرار في تلقّي المطاعيم، إلى جانب الاستمرار في اتّباع إجراءات السلامة والوقاية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر أساسي ومركزي من أجل الوصول إلى صيف آمن، والعودة إلى التعليم الوجاهي مع بداية أيلول المقبل، وفتح مختلف القطاعات.

 




 

 


 

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