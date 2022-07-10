رئيس الوزراء: الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد للأمن القومي



الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي.



واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأشار إلى ارتفاع كبير في عمليات التهريب على الحدود الشمالية، ووصفها بـ"العمليات المنظمة".



وقال إن علاقة الأردن مع السعودية "تاريخية وممتدة".

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