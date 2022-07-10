الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في مادبا

تواصل فاعليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في البلقاء

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس الفلسطيني

اربد : اكثر من 30 الف شخص يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

رئيس الوزراء: الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد للأمن القومي

التضخم في إسبانيا عند أعلى مستوياته منذ 37 عاما

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في عجلون

الملكية الأردنية تعتذر لمسافريها عن تأخر بعض الرحلات

بلدية عجلون تواصل إزالة مخلفات ذبح الأضاحي

الأحد، 10-07-2022 09:19 م

رئيس الوزراء: الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد للأمن القومي

ق



الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي.

واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى ارتفاع كبير في عمليات التهريب على الحدود الشمالية، ووصفها بـ"العمليات المنظمة".

وقال إن علاقة الأردن مع السعودية "تاريخية وممتدة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720227184915673006512

تواصل فاعليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

720229165547739173774

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في البلقاء

5

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس الفلسطيني

720227221618947753538

اربد : اكثر من 30 الف شخص يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

720227235750781751674

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في عجلون

27c5a49b-إحدى-طائرات-شركة-الملكية-الأردنية-1536x864

الملكية الأردنية تعتذر لمسافريها عن تأخر بعض الرحلات

أخبار متعلقة
431996

دراسة حول أسعار قطع وصيانة المركبات الكهربائية في الأردن

2021-04-17_06-04-10_527162-441x320

الأمن العام: تسجيل 19 جريمة قتل في المملكة بـ 3 أشهر

شرطة سير (3)

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

ملابس2

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

6202212123356701279991

وزير المياه: قد ترتفع أسعار المياه نهاية العام 2023

122bfc11-629da78a23a41

مقترح لتأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي في المملكة