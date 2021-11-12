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الجمعة، 12-11-2021 03:57 م

رئيس الوزراء: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية

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الوكيل الاخباري- التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة في دبي الخميس، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء وسمو الشيخ سيف بن زايد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ولفت الخصاونة، إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها الإمارات لدى الشعب الأردني وقيادته، مؤكداً تقدير الأردن للرعاية والاهتمام اللذين يلقاهما الأردنيون في الإمارات.

وعرض رئيس الوزراء الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتعافي الاقتصادي إثر جائحة فيروس كورونا .

وأشار الخصاونة، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن إنشاء وزارة للاستثمار حديثاً يكفل توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار بجهة واحدة واختصار الإجراءات وتبسيطها.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب الأردن بمزيد من الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية التي يعتزم الأردن تنفيذها.

وهنأ رئيس الوزراء دولة الإمارات على استضافة معرض إكسبو دبي 2020 ، مؤكداً أن مشاركة الأردن في المعرض تأتي إيماناً من أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز فرص التعاون بين الدول والجهات المشاركة فيه.

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، أكّد الحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة.

كما أكّد، أن الأردنيين في الإمارات موضع ترحيب وتقدير لإسهاماتهم في مسيرة بناء ونهضة دولة الإمارات العربية.

وتناول الحديث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها .

وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الاستثمار خيري عمرو، والسفير الأردني في أبو ظبي نصار الحباشنة.

وحضره من الجانب الإماراتي عدد من الوزراء والمسؤولين والسفير الإماراتي في عمّان.

 




 

 


 

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