الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 07:37 م

رئيس الوزراء : التحديث يجب أن يشمل المنظومة الإدارية والاقتصادية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الدور المركزي لقطاعات الشباب والثقافة والإعلام في تنفيذ توصيات اللجنة المرتبطة بتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الموروث الثقافي لهوية الدولة المتمسكة بمبادئ الإسلام، وبالوقت ذاته الدولة العصرية الحديثة التي تتحمل وتتقبل الاختلاف البناء.

وأشار إلى ضرورة التأسيس لثقافة التنظيم في إطار جماعي حزبي كتلوي برامجي، شريطة أن تكون منطلقاته وطنية لها علاقة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الأردني، إضافة إلى ترتيب الأولويات الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وتنفيذا للتوجيهات والرؤى الملكية، فإن التحديث والتطوير يجب أن يشمل أيضاً المنظومة الإدارية والاقتصادية، وتغيير نمطية التفكير تجاه القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في إيجاد فرص العمل.

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