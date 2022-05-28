رئيس الوزراء الجورجي يزور الأردن لبناء مركز ثقافي

الوكيل الإخباري- يزور رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي جاريباشفيلي الأردن في زيارة لمدة يومين من أجل المشاركة بتسلم قطعة أرض بالقرب من نهر الأردن من أجل مشروع مركز الثقافة الجورجي.

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وقالت إدارة السياحة الوطنية الجورجية إن رئيس الوزراء الجورجي والأمير غازي بن محمد سيحضروا الحفل الرسمي لتسليم الأرض بالقرب من موقع المغطس.



وتبلغ مساحة الأرض حوالي 4 آلاف متر مربع، واليي سيقام عليها المركز الثقافي المقدم من العائلة المالكة في جورجيا خلال شهر كانون الثاني.



كما يقوم رشيس الوزراء الجورجي بعقد لقاءات مع مسؤولين أردنيين أثناء زيارته.