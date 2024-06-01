رئيس الوزراء: الدينار الأردني قوي ومستقر

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الدينار الأردني قوي ومستقر بفعل سياسات مالية ونقدية حصيفة للبنك المركزي الأردني.

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وقال الخصاونة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تواصل 2024 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، حول "منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش"، إن لدينا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية يصل إلى 19 مليار دينار.

وأضاف أننا كنا على وشك تحقيق نسبة نمو 2.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقَّقنا نسبة 2.6 بالمئة.

وأشار إلى أن الشباب والشابات هم العروة الأساسية والواعدة للأوطان.

