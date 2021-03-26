السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قاطرة بحرية أردنية تشارك في تعويم باخرة السويس

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

إيطاليا تسجل المعدل الأعلى أوروبيا بعدد وفيات كورونا

الزراعة عن وضع علم العراق القديم خلال لقاء رسمي: خطأ غير مقصود

رئيس الوزراء العراقي: خطة لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 5 مليارات دولار

تأخر وصول 7 بواخر لميناء العقبة بعد تعطل الملاحة في قناة السويس

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

لبنان يطالب بحق الوصول المنصف للقاحات كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

الجمعة، 26-03-2021 11:31 م

رئيس الوزراء العراقي: خطة لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 5 مليارات دولار

88


  الوكيل الاخباري - أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بوجود خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل ليصل إلى مليار دولار ثم 5 مليارات دولار، وقال إنه "يخجل" من حجم التبادل التجاري الحالي مع الأردن.
اضافة اعلان

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينار والمستوردات 43.7003 مليون دينار، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وتحدث الكاظمي لـ "المملكة" عن اتفاق على "لمسات أخيرة" بين الجانبين الأردني والعراقي على خط النفط الاستراتيجي لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، مشيرا لوجود حوار جدي بشأن الموضوع."

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202125154718816669598

قاطرة بحرية أردنية تشارك في تعويم باخرة السويس

image

الزراعة عن وضع علم العراق القديم خلال لقاء رسمي: خطأ غير مقصود

99

تأخر وصول 7 بواخر لميناء العقبة بعد تعطل الملاحة في قناة السويس

3202125222258449323599

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

3202125172526996099530

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

32021229526577109445

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

أخبار متعلقة
1616492712440

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

32021183455875588338

الاردن يتجاوز 400 الف اصابة بفيروس كورونا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

220212315255546063464

الفراية يكشف عن تطورات للتعامل مع ازمة كورونا خلال الشهر الحالي

عبيدات

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

3202026235735437610861

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي