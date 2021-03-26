رئيس الوزراء العراقي: خطة لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 5 مليارات دولار

الوكيل الاخباري -

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أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بوجود خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل ليصل إلى مليار دولار ثم 5 مليارات دولار، وقال إنه "يخجل" من حجم التبادل التجاري الحالي مع الأردن.وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينار والمستوردات 43.7003 مليون دينار، وفق دائرة الإحصاءات العامة.وتحدث الكاظمي لـ "المملكة" عن اتفاق على "لمسات أخيرة" بين الجانبين الأردني والعراقي على خط النفط الاستراتيجي لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، مشيرا لوجود حوار جدي بشأن الموضوع."