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الخميس، 09-02-2023 11:02 ص

رئيس الوزراء العراقي يستقبل الشمالي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الأربعاء وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي الذي يزور العراق حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص لترؤس اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين.

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ورحب السوداني بالوزير الشمالي والوفد المرافق وأكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي في العديد من المجالات وأهمية أن تفضي اجتماعات اللجنة المشتركة الى مخرجات تسهم في تعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.


ونقل الشمالي لرئيس الوزراء العراقي تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والحكومة الأردنية وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.


وحمل السوداني الوزير الشمالي تحياته لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيداته على أهمية المضي قدما بمساعي تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة ومشروع المدينة الاقتصادية وغيرها.


وحضر اللقاء السفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق وممثل جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن علاونة ومسؤولين عراقيين.


وكان الشمالي التقى أيضا بعدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين وتم التباحث حول آليات تعزيز التعاون في العديد من المجالات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

 




 

 


 

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