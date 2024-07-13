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السبت، 13-07-2024 09:02 م

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

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الوكيل الإخباري - زار رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ووفد من رئاسة الوزراء الفلسطينية، اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، وكان في استقباله سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة فلسطين عصام البدور وقائد قوة المستشفى ومدير المستشفى. 

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واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز قدمه قائد المستشفى، حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع، في ظل الظروف الراهنة. 

 

وجال رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، مبديا إعجابه بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني.


ونقل الوفد الضيف، تحيات الرئيس الفلسطيني إلى كافة العاملين في المستشفى الميداني نابلس/3، مثمناً الجهود الإنسانية والطبية التي يقدمها الأردن لدعم الأشقاء في الأراضي الفلسطينية. 


من جهته أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة فلسطين استمرار الأردن بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم على أراضيهم ومساندتهم على تجاوز ما يمرون به من أوضاع معيشية صعبة. 


وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس /3: إن المستشفى يقدم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء في مدينة نابلس، وبلغ عدد المراجعين للمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3 منذ وصوله أرض المهمة، ما يزيد عن (12) ألف مراجع للمستشفى وتم إجراء (183) عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى داخل المستشفى. 


وبين قائد المستشفى أن اهتمام القيادة العامة بالمستشفيات الميدانية يأتي تأكيداً على الرسالة الإنسانية والطبية التي يقدمها الأردن تجاه الأهل في فلسطين. 


حضر الزيارة عدداً من الوزراء ومحافظ مدينة نابلس وعدد من أعيان المدينة ورؤساء الأجهزة الأمنية.

 




 

 


 

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