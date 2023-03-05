رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد إن مصر تعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن لاستيعاب قدرة تصل إلى ثلاثة غيغاواط، مع خطط لتوسيع "أطر التعاون المشترك" مع العراق.



وتبلغ القدرة الحالية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 550 ميغاواط، وفق وكالة رويترز.



وقال مدبولي "لدينا ربط كهربائي مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاواط، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، وتوجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى اثنين أو ثلاثة غيغاواط".

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