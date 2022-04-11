الإثنين 11-04-2022
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الإثنين، 11-04-2022 12:45 م

رئيس الوزراء: الملك سيكون بيننا خلال أيام معدودة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الإجراء الطبي الذي سيخضع له جلالة الملك عبدالله الثاني "بسيط" وسيكون بيننا خلال أيام معدودة.

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وقال الخصاونة خلال مداخلته أثناء جلسة مجلس النواب الرقابية: "نتضرع إلى الله أن يرد لنا سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى سالما غانما معافى بعد الإجراء والتدخل الطبي الذي سيخضع له جلالة  الملك والذي نستودعه الله وندعو له بالشفاء العاجل وهو تدخل طبي بإذن الله بسيط وسيكون معنا وبيننا ونكون بمعيته خلال أيام معدودة."

 




 

 


 

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