الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 09:01 م

رئيس الوزراء : الملك سيكون بيننا خلال أيام

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه حظي بشرف التَّواصل مع جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – وقد طمأنه جلالته أنه بخير وبشوق للأردن وسيكون بيننا خلال أيَّام بمشيئة الله.

وأضاف الخصاونة خلال رعايته حفل تكريم محافظ البنك المركزي السَّابق الدكتور زياد فريز، التي تقيمه جمعيَّة البنوك في الأردن، “الحمدُ لله الذي منَّ على سيِّدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – بنجاح العمليَّة الجراحيَّة التي خضع لها”.

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