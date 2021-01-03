رئيس الوزراء: حريصون على عودة الطلبة إلى مدارسهم

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على تقييم تجربة التعليم عن بُعد للمدارس والجامعات، بهدف تحسينها، وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني، ليكون أكثر تفاعلية، وتأمين الطلبة المحتاجين بالأجهزة والمعدات؛ ليكون التعليم الإلكتروني داعماً ومعزّزاً لتطوير جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي.

اضافة اعلان



وأضاف رئيس الحكومة خلال كلمة بيان الثقة أمام مجلس النواب: أن المكان الطبيعي لتدريس الطلبة يكون وجاهيّاً في مدارسهم وجامعاتهم، ونحن حريصون أشدّ الحرص على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي في مؤسّساتنا التعليميّة،



وأكد: "مع ضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومتدرّجة للطلبة والكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني".



