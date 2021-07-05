رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

الوكيل الإخباري - يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الإثنين، محافظتي جرش وعجلون، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة مؤخرا.

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وتأتي الزيارة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحفيز فرص الاستثمار، وتفقد المرافق العامة والحيوية في المحافظتين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني، والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وكان الخصاونة قد وجه اللجنة الوزارية التي شكّلها لمتابعة مخرجات الزيارات الميدانية التي يجريها إلى محافظات ومناطق المملكة إلى العمل بشكل مكثف للتعامل مع القضايا المطروحة، ورفع تقارير متابعة دوريّة بالإجراءات التي يتم اتخاذها.



وأجرى رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية زيارات ميدانية إلى كل من محافظة المفرق، ومأدبا، ومنطقة غور الصافي.