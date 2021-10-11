رئيس الوزراء : لا بد من التصدي لاستعادة منظومة القيم

الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الاهمية التي توليها الحكومة بإرسال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سواء ما يتعلق بمشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المواكبة لهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما كما جاء في التوجيه الملكي او لجهة بعض التعديلات الدستورية التي ستقترحها الحكومة .



واشار إلى أنه وفي إطار الحديث عن تحديث المنظومة السياسية وخطة الحكومة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي والاصلاح الإداري فانه لا بد من التصدي لاستعادة منظومة القيم التي قام عليها المجتمع والدولة والمبادئ التي نهض على أساسها الوطن والمستلهمة من الثورة العربية الكبرى ومن الهوية الجامعة التي نادت بها واعلاء فكرة وقيمة الدولة بمفهومها المتكامل القائم على فكرة المواطنة الجامعة لكل مكونات هذا النسيج الجميل في المملكة الاردنية الهاشمية وليس المرتبط باي نوع من الاصطفافات "وهذا يحتاج الى كثير من العمل واستنهاض الهمم " .

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