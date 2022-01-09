الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الغبين مديرا لمكتب جلالة الملك العسكري

الضمان تدعو جمهورها للاطلاع على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

الأحد، 09-01-2022 01:28 م

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن موازنة العام الحالي 2022، تبنت رفع مخصصات المشاريع الراسمالية.

اضافة اعلان


وبين الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، حضره "الوكيل الإخباري" انه  تم خفض كلف خدمة الدين العام لأول مرة منذ سنوات الى ما يقارب 24 مليون، وهو مؤشر جيد بسبب الاعتماد على الايرادات المحلية. 


واكد ان الحكومة لم تستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية، وذلك في إطار استدامة الدين العام والعمل على خفض الدين الى 89% من الناتج الإجمالي مع عام  2024.

 

وعن قطاع التشغيل والتعيين، كشف الخصاونة أن الحكومة ستقدم مشروع إطاري للاستثمار لتحقيق فرص عمل، بعد أن تشتت ملف الاستثمار بسبب كثرت المرجعيات وانعدام البيئة التنافسية وطوال المدد الزمنية للتخليص على المعاملات.


وبين ان الحكومة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاصة للحد من مشكلة الفقر والبطالة.


وأوضح أن وظيفة الحكومة أن توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص من أجل زيادة معدلات التوظيف، إلى جانب رفع مستوى التعليم التقني والمهني. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9b6245a7-7fc9-4cec-97b2-2f601e9ea8df

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

الطريق-الصحراوي-جديد-100720209

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

61d0c6e3da908

إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

orhJFUeNpZ5vruCcB5AwYRhxt0a0FGlz1h7k2KzH

ولي العهد يشارك بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

سند أخضر

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

IMG_0800

التنمية تعمم على الجمعيات الخيرية حول جمع التبرعات

أخبار متعلقة
fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK

عمرو : توجه لزيادة فرص الاستثمار والتوسع مع القطاع الخاص

61b8a98c95a79

"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية

WhatsApp Image 2021-12-14 at 3.37.36 PM

المتعطلون عن العمل في مأدبا يواصلون اعتصامهم لليوم السابع - صور

WhatsApp Image 2021-12-14 at 2.32.22 PM

حجازي: نعمل على خلق بيئة قادرة على ملاحقة الفساد

f344a4e4-4ad9-422b-8ac1-d86a5639495c

تطوير المشاريع توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروع التنمية الريفية

48045_large

تأمين الضمان الاجتماعي سيكون الزامياً لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى