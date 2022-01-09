رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن موازنة العام الحالي 2022، تبنت رفع مخصصات المشاريع الراسمالية.

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وبين الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، حضره "الوكيل الإخباري" انه تم خفض كلف خدمة الدين العام لأول مرة منذ سنوات الى ما يقارب 24 مليون، وهو مؤشر جيد بسبب الاعتماد على الايرادات المحلية.



واكد ان الحكومة لم تستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية، وذلك في إطار استدامة الدين العام والعمل على خفض الدين الى 89% من الناتج الإجمالي مع عام 2024.

وعن قطاع التشغيل والتعيين، كشف الخصاونة أن الحكومة ستقدم مشروع إطاري للاستثمار لتحقيق فرص عمل، بعد أن تشتت ملف الاستثمار بسبب كثرت المرجعيات وانعدام البيئة التنافسية وطوال المدد الزمنية للتخليص على المعاملات.



وبين ان الحكومة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاصة للحد من مشكلة الفقر والبطالة.



وأوضح أن وظيفة الحكومة أن توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص من أجل زيادة معدلات التوظيف، إلى جانب رفع مستوى التعليم التقني والمهني.



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