الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !

عاجل

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

الأربعاء، 22-11-2023 10:02 ص

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - اجاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رداً على سؤال بخصوص الآليات العسكرية الأردنية المتجهة نحو الأغوار الأردنية ان الأردن يتعامل اليوم مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية وليس على بقعة أخرى من هذا الكوكب وهو واقع ومأساة واعتداء واشتباك وحرب .

واضاف الخصاونة في تصريحات صحفية أن غزة تبعد عن الأردن اقل من 60 كلم جواً ومن الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض المواطن الأردني للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاه الأردن، وهو أمر طبيعي يأتي في سياق المناورات ودور الجيش الأردني الطبيعي والأساسي الذي يحيا عليه في التصدي لمهامه الدستورية الأساسية في حماية حدود الوطن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

1120231984150980755264

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

1700591816211

ورشة حول تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي بالزرقاء

1700591692405

الصحفيين تدين استهداف الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان

472941_0

وزير الاتصال الحكومي يدين القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة صحفييْن جنوب لبنان

90de3dbcc2447d3e683eea55264426ab

مسيرة في إربد نصرة لغزة

أخبار متعلقة
5202318114912724408223

الصفدي يطلع وزراء خارجية على مجريات الاجتماع مع بلينكن

399914344_714447394050302_3533012761311967621_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

1

وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

الصفدي 2

الصفدي لمبعوث أمريكي: ضرورة عدم انقطاع المساعدات عن غزة

المحروقات

قرار حكومي بشأن مادَّة الدِّيزل

الخصاونة

قرار حكومي عاجل بشأن الأحداث الراهنة