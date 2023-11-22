رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

الوكيل الاخباري - اجاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رداً على سؤال بخصوص الآليات العسكرية الأردنية المتجهة نحو الأغوار الأردنية ان الأردن يتعامل اليوم مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية وليس على بقعة أخرى من هذا الكوكب وهو واقع ومأساة واعتداء واشتباك وحرب .



واضاف الخصاونة في تصريحات صحفية أن غزة تبعد عن الأردن اقل من 60 كلم جواً ومن الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض المواطن الأردني للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاه الأردن، وهو أمر طبيعي يأتي في سياق المناورات ودور الجيش الأردني الطبيعي والأساسي الذي يحيا عليه في التصدي لمهامه الدستورية الأساسية في حماية حدود الوطن.

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