رئيس الوزراء ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، قاعات امتحان الثانوية العامة، اليوم الإثنين.

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وتفقد الخصاونة طلبة التوجيهي في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في منطقة المقابلين شرقي العاصمة عمّان.