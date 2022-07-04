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الإثنين، 04-07-2022 10:57 ص

رئيس الوزراء ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، قاعات امتحان الثانوية العامة، اليوم الإثنين.

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وتفقد الخصاونة طلبة التوجيهي في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في منطقة المقابلين شرقي العاصمة عمّان.


وتوجه 153674 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام في ثالث أيامه، بمبحث تاريخ الأردن.

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