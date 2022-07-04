رئيس الوزراء ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، قاعات امتحان الثانوية العامة، اليوم الإثنين.
وتفقد الخصاونة طلبة التوجيهي في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في منطقة المقابلين شرقي العاصمة عمّان.
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وتوجه 153674 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام في ثالث أيامه، بمبحث تاريخ الأردن.
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