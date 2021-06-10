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الخميس، 10-06-2021 06:01 م

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بصدد إطلاق مشاريع كبرى خصوصاً في مجال السكك الحديدية

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الوكيل الاخباري - زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق.

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وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من المستثمرين وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المنطقة، أن الحكومة بصدد البدء بإطلاق مشاريع كبرى خصوصاً في مجال السكك الحديدية وأن هناك العديد من الجهات التي ابدت اهتماماً بالاستثمار بهذه المشاريع.


وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستسعى لإزالة المعيقات وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار، لافتاً إلى أنه وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لزيارة منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق خلال الايام القليلة القادمة على رأس وفد وزاري وفني لمتابعة القضايا التي تمت مناقشتها خلال اللقاء وايجاد الحلول الممكنة للتحديات والصعوبات التي تواجه الاستثمارات.

وأضاف رئيس الوزراء نحن أمام انطلاقة للكثير من المشاريع الكبرى، من ضمنها مشاريع الربط السككي من محافظة العقبة باتجاه الماضونة، وذلك ضمن منظومة لوجستية تشمل منطقة الحسين بن طلال التنموية، والتي تقع في مركز استراتيجي بين أربع دول جوار.


ولفت إلى أن مشروع الربط السككي على وشك أن يبدأ، ونحن لدينا تواصل أكثر من أولي مع جهات مهتمة تنفذ هذا المشروع في مرحلته الأولى قبل أن يكون له امتدادات إقليمية، مؤكداً أننا سننجز استكمال الإغلاقات المطلوبة لبدء هذا المشروع الحيوي، وربطه بالبنية التحتية الأوسع ومن ضمنها منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، التي يولي جلالة الملك عبدالله الثاني الذي زارها مؤخراً آمالا كبيرة في أن تحقق قفزات إضافية علاوة على القفزات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز منظومة القطاعات الانتاجية والتنافسية، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث في إزالة الصيغ الرامية لإزالة بعض التشوهات تحديداً ارتفاع كلف الطاقة على بعض القطاعات ومنها الاستثمار، بالإضافة إلى إيجاد مناخ جاذب للاستثمار.

ولفت إلى أن الاستثمار يشكل بوابة مركزية لإيجاد فرص عمل سيما أن القطاع العام غير قادر على انتاج وإحداث فرص عمل تتواءم مع مخرجات العملية التعليمية والقوى البشرية التي تذهب لسوق العمل في المملكة.

وأشار إلى وجود العديد من المعيقات البيروقراطية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز التنافسية المطلوبة، "ونحن في منطقة يوجد لدى الكثير من دولها مزايا لجهة توافر الطاقة فيها بأسعار رخيصة، أو لجهة وجود أسواق كبيرة بحكم الاستثمار الموجود فيها".


وقال "إننا ومع جائحة كورونا تعرضنا لضغط وتحد إضافي رفع نسب البطالة المرتفعة أصلاً ما شكل تحدياً وضغطا على القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل هذه الجائحة، سواء قطاعات استمرت بالعمل في الحدود الدنيا، أو قطاعات أغلقت لتقديم الواقع الصحي على الواقع الاقتصادي".

 




 

 


 

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