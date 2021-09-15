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الأربعاء، 15-09-2021 12:22 م

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات.

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ولفت الخصاونة النظر في بيان، إلى "عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة"، مؤكدا "أهمية الشركة الأردنية-الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي تم إطلاقها أخيرا ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم وتعزيز تنافسية المزارع الأردني والفلسطيني، والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية والاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة.


وجدد الخصاونة التأكيد على "موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأشقاء الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".


من جهته، أعرب وزير الزراعة الفلسطيني عن "تقدير القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، مشيدا بالوصاية والرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية .


وأشار إلى "أهمية تعزيز عمل اللجان المشتركة بين وزارتي الزراعة، لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين".


وخلال اللقاء، "تم تأكيد أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة في رام الله، ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين"، وفق رئاسة الوزراء.


 




 

 


 

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