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الإثنين، 21-06-2021 05:17 م

رئيس الوزراء يؤكد أهمية بناء استراتيجية واقعية لقطاع النقل وقابلة للتطبيق

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهمية بناء استراتيجية واقعية لقطاع النقل وقابلة للتطبيق، ومبنية على أسس علمية تواءم بين الاعتبارات المالية وحاجة الأنماط المختلفة من القطاع.

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وأشار رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لوضع استراتيجية للنقل، الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، إلى ضرورة أن تراعي الاستراتيجية الأولويات الموضوعة والمشاريع القائمة في قطاع النقل، وخصوصاً مشروع الربط السككي من محافظة العقبة باتجاه الماضونة، الذي يشهد اهتماماً حقيقياً من جهات استثمارية مهمة، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد المضي في الاتفاق الأولي لإنجاز هذا المشروع، بالإضافة إلى مراعاة مشروع حافلات التردد السريع الذي لا يزال العمل به قائماً.


ولفت الخصاونة خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص في مجال النقل، إلى أن بناء وتحديث استراتيجية للنقل، يحب أن يرتكز على تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما المرتبطة بالنقل الحضري، ومشاريع السكك الحديدية التي تعد جاذبة لاستثمار القطاع الخاص لما لها من عائد مالي.


كما أكد أهمية العمل الجمعي مع ممثلي شركات النقل من القطاع الخاص، لترتيب بعض الأولويات المرتبطة في القطاع ذاته، وبما ينعكس على تحسين وتحديث منظومة النقل العام.


 

 




 

 


 

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