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الإثنين، 25-07-2022 04:48 م

رئيس الوزراء يؤكد العلاقة الاستراتيجية مع مصر

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، كرم جبر، والوفد المرافق، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول .

وأكد رئيس الوزراء على العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تجسدها علاقات الأخوة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون بينهما والتعبير عن مواقفهما المتطابقة إلى حد كبير تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، لافتا إلى المشاعر الإيجابية والصادقة التي تعبر عنها وسائل الإعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين.

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