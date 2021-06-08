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الثلاثاء، 08-06-2021 12:58 م

رئيس الوزراء يؤكد اهمية تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الدولي ضم عميد مجلس المدراء التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا.
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واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم جهود الحكومة في المرحلة القادمة في العديد من المحاور ذات الاولوية.

وقال ان الاردن يتطلع الى زيادة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق مجموعة من الاهداف تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واشار رئيس الوزراء، الى ان جهود الحكومة تتركز خلال المرحلة المقبلة على المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب وتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا .

وبين اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.  

 




 

 


 

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