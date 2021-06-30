رئيس الوزراء يؤكد على عودة الموظفين للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من الغد

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره اليوم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية والسلطات والجامعات وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة وجميع الجهات التي تستخدم حاليا الحد الادنى من الموظفين لادامة العمل بسبب جائحة كورونا ، إعادة كامل موظفيها للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق الاول من تموز 2021 .واكد رئيس الوزراء في بلاغ رسمي اصدره اليوم ضرورة التقيد التام بأوامر الدفاع والبلاغات والتعاميم والقرارات الصادرة بموجبها المتعلقة بارتداء الكمامة واجراءات السلامة العامة وتكليف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في هذه الجهات بمتابعة تنفيذ ذلك وتحت طائلة المسؤولية.