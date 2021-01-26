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الثلاثاء، 26-01-2021 05:06 م

رئيس الوزراء يؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وأكدا على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ودول المجلس، والحرص المشترك على تعزيزها في مجالات التعاون المختلفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن علاقات الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوته قادة دول الخليج العربيّة، هي علاقات أخوية راسخة، ومعززة بأواصر التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة.

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وأكّد أن هذه العلاقات قامت على الدوام على ثوابت كرّست باستمرار لخدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وثمن رئيس الوزراء الدعم والإسناد من دول المجلس الشقيقة للأردن في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز خطط التنمية، وتحديث الاقتصاد؛ مشيراً إلى الآفاق الواسعة المشتركة للتعاون في كل المجالات، وأهمية وضعها في إطار مؤسسي يعود بالفائدة على الجانبين، وأهمية تفعيل فرق العمل المشتركة التي تغطي أبرز أوجه التعاون الثنائي.

وأشار إلى الآفاق الاستثمارية الواسعة في الأردن ودول المجلس، وأهمية تعزيزها، إلى جانب علاقات التعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودول المجلس.

وجدد رئيس الوزراء التهنئة بمخرجات قمة العلا وما حققته من مصالحة سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية.


 




 

 


 

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