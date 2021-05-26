الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

وزير التربية : مساق جديد بالمدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

التعليم العالي: لا قرار بعد بشأن دوام الفصل الصيفي

دعوة المزارعين لتوريد القمح والشعير للصوامع

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

الفصل الصيفي لطلبة الجامعات إلكترونيا

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 26-05-2021 01:06 م

رئيس الوزراء يبحث توسيع الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الخصاونة


الوكيل الاخباري - عقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اجتماعا افتراضيا، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو؛ لبحث كيفية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والبنك.
اضافة اعلان

وبحث الاجتماع توسعة الشراكة الاستراتيجية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التعافي الأخضر، ودعم قطاع الطاقة والخدمات البلدية.

أوديل رينو باسو، قالت عبر تويتر: "أتطلع إلى زيارة الأردن قريبا ،ومواصلة البناء على شراكتنا"، مضيفة أن "البنك استثمر في الأردن نحو 1.5 مليار يورو في أقل من عقد".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضمان الاجتماعي

افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

5202125191236885505548

وزير التربية : مساق جديد بالمدارس

تطعيم

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

اراجيل

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

229825

التعليم العالي: لا قرار بعد بشأن دوام الفصل الصيفي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

دعوة المزارعين لتوريد القمح والشعير للصوامع

أخبار متعلقة
5202118124028683600545

استمرار منح شركات الاتصالات تردّدات مجانيّة لتعزيز التعليم عن بُعد

الرزاز

الرزاز: الاردن لعب دوراً مهماً في افشال صفقة القرن

الصفدي

الصفدي: تهجير سكان حيّ الشيخ جراح سيكون جريمة حرب

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحياري امينا عاما للزراعة والحباشنة مديرا لتنظيم النقل البري

520211618228983779874

قرارات هامة لمجلس الوزراء

1

الأردن والكويت يحذران من انعكاسات خطيرة للممارسات الإسرائيلية