رئيس الوزراء يبحث توسيع الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الوكيل الاخباري -

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عقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اجتماعا افتراضيا، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو؛ لبحث كيفية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والبنك.وبحث الاجتماع توسعة الشراكة الاستراتيجية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التعافي الأخضر، ودعم قطاع الطاقة والخدمات البلدية.أوديل رينو باسو، قالت عبر تويتر: "أتطلع إلى زيارة الأردن قريبا ،ومواصلة البناء على شراكتنا"، مضيفة أن "البنك استثمر في الأردن نحو 1.5 مليار يورو في أقل من عقد".