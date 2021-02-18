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الخميس، 18-02-2021 12:28 م

رئيس الوزراء يتفقّد الأمن العام وأمانة عمان

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الخصاونة في مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - تفقّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونةمركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام ، اليوم الخميس.

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وأشاد الخصاونة  ، بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع الاحوال الجوية السائدة.

 

وأوعز بأهمية الوقوف على احتياجات المواطنين ، ومطالبهم ، والعمل على الإسراع بحل كل ما يواجههم ، تحسّبا من إرباكهم.

 

كما وتفقد الخصاونة مركز طوارئ أمانة عمان وقال "كلنا فريق واحد لإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم الخدمة الافضل للمواطن وفي مختلف الظروف".

 

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