الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

توقيف عريس ووالده لإقامتهم عرس حضره اكثر من مئة شخص

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

مطالبة بالسماح للمخابز بالتوصيل للمنازل

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

ترتيبات جديدة لتمديد عمل المحطات خلال الحظر الليلي

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

تهنئة رئيس بلدية سحاب عباس المحارمه

رئيس الوزراء يحدد دوام الموظفين

الخميس، 11-03-2021 08:17 م

رئيس الوزراء يحدد دوام الموظفين

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
اضافة اعلان

وسيطبّق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، الموافق للرابع عشر من شهر آذار 2021م، وحتّى إشعار آخر.

واستثنى القرار موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ. ويأتي القرار استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021117578312519101

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

320219231535300710558

توقيف عريس ووالده لإقامتهم عرس حضره اكثر من مئة شخص

11201915204118468214228

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

2202115121424588153366

مطالبة بالسماح للمخابز بالتوصيل للمنازل

3202110213327264831215

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

fff

ترتيبات جديدة لتمديد عمل المحطات خلال الحظر الليلي

أخبار متعلقة
220211421954346333619

قرارات مجلس الوزراء

220211420559916131312

توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

5a5d6964-d5a6-4bc5-ad6b-f5b0b19164eb

دعوة إلى اتباع نظام الفردي والزوجي لحركة المواطنين بالاردن

2202123131030876431689

الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

1220203234021537277592

الأمن العام: نقاط غلق أمنية في جميع المناطق لتنفيذ إجراءات الحظر

1614197103901

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات الحكومية