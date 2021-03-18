الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 07:55 م

رئيس الوزراء يحدد موعد عودة فتح القطاعات واستئناف الحياة

الخصاونة


الوكيل الاخباري -  قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اننا لا نزال نشهد ذروة وبائية حيث ارتفعت نسبة الاشغالات في المستشفيات بشكل مقلق عما كانت عليه قبل فترة وانه لولا التوسع في انشاء المستشفيات الميدانية لكان وضعنا ومنذ اسابيع سيء للغاية فيما يتعلق بالسعة السريرية، مؤكداً على مسؤولية الجميع في التصدي لهذه الجائحة والاقبال على اخذ المطاعيم التي يوفرها الاردن وجميعها آمنة ومعتمدة.
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ولفت رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى أن التصدي للجائحة مسؤولية وطنية علينا جميعا حكومة ومؤسسات والمواطن بقيمه الاردنية الاصيلة حتى نتمكن من تجاوز هذه الجائحة وعلى امل أن نعود لفتح القطاعات في الصيف المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا ضغطاً على المستشفيات في محافظات الوسط (عمان والبلقاء والزرقاء ومأدبا) ونسبة الاشغالات فيها أعلى من المعدل الوطني العام، حيث كانت نسبة الاشغالات يوم امس بحدود 77 بالمائة لغرف العناية الحثيثة وأكثر من 30 بالمائة لأجهزة التنفس الاصطناعي، لافتاً إلى أن الوضع في اقليم الوسط صعب سيما وأن نسبة الادخالات للمستشفيات تزيد عن نسبة الخروج والمتعافين منها .

وأشار إلى أن نسبة الاشغالات على المستوى الوطني لا تزال معقولة وتحت السيطرة وهي تراوح بحدود 50 بالمائة لأسرة العزل العادي وأكثر قليلاً فيما يتعلق باسرة العناية الحثيثة وبحدود 30 بالمائة بالنسبة لأجهزة التنفس الاصطناعي .

 




 

 


 

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