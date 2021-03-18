الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 08:01 م

رئيس الوزراء يحذر من اتخاذ اجراءات اقسى لمواجهة كورونا

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة تحاول أن تتجنب أي اجراء اضافي حتى وأن كان ضرورياً من الناحية الصحية "ونحن نعول في هذا على تعاون مختلف القطاعات وعلى وعي مواطننا بالامتثال لهذه الاجراءات الضرورية للاعتبارات الصحية وللمحافظة على الاقتصاد الوطني وللتعافي بأذن الله وفتح القطاعات بالصيف القادم ".
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وقال نحن نعول على المواطن الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في اطار القوانين المرعية بما فيها قانون الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه وتلك التي زادت فترة الحظر الجزئي وفرضت حظر يوم الجمعة لكي لا نضطر في حال عدم التجاوب وفي حال زيادة الاصابات وارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات ان نقوم بإجراءات اخرى يكون لها تداعيات سلبية اكبر على المواطن والدولة والايراد العام والقطاعات الاقتصادية .

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة والدولة قامت بما تستطيع القيام به حالياً من اجراءات ونأمل بأن لا نجد انفسنا امام اوضاع تتطلب وتفرض اتخاذ اجراءات اقسى يترتب عليها مصاعب اقتصادية كثيرة وكبيرة تضاف للمصاعب الاقتصادية التي عانت منها الدولة والخزينة العامة والقطاع التجاري والصناعي والقطاعات الاقتصادية .

وشدد رئيس الوزراء على أن مسؤولية التصدي لهذه الجائحة هي مسؤولية وطنية على الحكومة وعلى المؤسسات والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى المواطن الذي يتشرب قيم الشهامة والرجولة والكرامة التي اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني عن الثقافة الاردنية بالاعتزاز الذي يتحدث به الاب والقائد عن ابنائه ووطنه.

وأكد رئيس الوزراء يجب ان نعمل جميعا بروح واحدة لافتا الى ان اجراءات الحكومة والدولة تقوم بها مضطرة وهي لا ترغب ان تضيف اي اثقال او اعباء على كاهل اي قطاع او المواطنين لا نفسيا ولا ماليا ومشيرا الى ان الاغلاقات تؤثر حتى على مردود الحكومة المالي " ولكن في المحصلة علينا تجاوز هذا الوضع الوبائي بالشراكة الوطنية الكاملة بين الدولة والحكومة والمؤسسات والمواطن ونسال الله ان يحمي وطننا وقيادتنا الهاشمية وبلدنا الذي نصونه بالمهج ونفتديه جميعا بالأرواح من كل من يريد به الشر او ان يوقع به الفتنة ".

 




 

 


 

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