الإثنين 22-03-2021
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الإثنين، 22-03-2021 02:35 م

رئيس الوزراء يدعو لتخفيض اسعار السلع في رمضان

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الوكيل الإخباري- ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من القطاعات التجارية والصناعية والمواد الغذائية والزراعية؛ وذلك في اطار استعدادات وتحضيرات القطاعين العام والخاص لشهر رمضان المبارك.

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وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، اننا ندرك انه وبفعل جائحة كورونا طرأ ارتفاع عالمي على اسعار العديد من السلع الأساسية؛ مثل الزيت والسكر والارز وبشكل تصاعدي منذ ايلول الماضي، وبنسب متفاوتة نتيجة العديد من الإجراءات، والتوسع في الاستيراد الذي قامت به العديد من الدول ما اثر على قواعد العرض والطلب.

 

واكد ان دورنا المشترك؛ حكومة وقطاعا خاصا، هو أن نسعى جاهدين لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بكميات معقولة وبأسعار تأخذ بالاعتبار ظروف المواطنين وعدم الحاق خسائر بالقطاع الخاص الذي يعاني من مصاعب فرضتها الجائحة.


وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة ستقوم بكل التدابير والاجراءات الكفيلة بتحقيق تأمين السلع الاساسية للمواطنين خلال شهر رمضان وما بعده وستلجأ للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتثبيت اسعار المواد الاساسية لتكون متاحة امام المواطن.

 

وبين الخصاونة أن الحكومة ستقوم وعبر دوائر الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء بتسهيل وتأمين انسيابية دخول البضائع إلى الاردن مع الاخذ بالاعتبار التحقق من شروط واجراءات السلامة العامة، وبعيدا عن الاجراءات البيروقراطية التي تزيد من حجم الاعباء على المواطنين والقطاع الخاص.


وقال رئيس الوزراء "هذه دعوة ومن منطلق الادراك الكامل لروح المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها القطاع الخاص بجميع تصنيفاته لكي يبادروا بالتخفيف من انعكاس ارتفاع اسعار السلع الأساسية عالميا على المواطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".


ولفت إلى أن جائحة كورونا طالت تداعياتها على المواطن الذي نسعى في القطاعين العام والخاص لخدمته، مثلما اصابت القطاعات الاقتصادية المختلفة بمصاعب وتحديات كبرى لا يستطيع أي منصف إلا أن ينظر لها بروح التضامن وتقدير حجم الضرر والتحديات التي اصابت هذه القطاعات التي وقفت وقفة محترمة، ووضعت نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن في اطار منظومة القيم التي يؤشر عليها جلالة الملك باعتزاز كبير.

 


 




 

 


 

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