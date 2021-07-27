رئيس الوزراء يرعى إطلاق حملة المحافظة على البيئة

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحملة الوطنية لحماية البيئة من منتزه غمدان بالعاصمة عمان.



وتأتي اطلاق الحملة من وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وأمانة عمان الكبرى، حيث ستشمل الحملة الوطنية الغابات والمتنزهات والاماكن السياحية ومراكز المدن الرئيسية والطرق العامة وغيرها من الأماكن الأخرى.



وأكد وزارة البيئة أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.. أصبحت تشكل الخطر الأكبر على عناصر البيئة وخدماتها، بالإضافة إلى آثارها السلبية اتجاه مواقعنا السياحية والتي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنيته الشاملة.

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