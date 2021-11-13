السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

قطر: تمرين لتأمين بطولتي كأس العرب والعالم الإثنين

ناشطون: مقتل 13 مقاتلا مواليا للحكومة السورية بكمين

رئيس الوزراء يرعى فعاليات يوم مدينة عمان في دبي ضمن اكسبو 2020

المؤتمر الأردني الدولي للهندسة الكهربائية ينطلق الثلاثاء

وزير الصحة ينفي اي توجه لعودة الاغلاقات والحظر الجزئي

وزير الصحة يوجه رسالة لاولياء امور طلبة المدارس

تعويض المتضررين من جفاف سد الوالة بـ 200 دينار عن كل دونم

ألمانيا تعبئ الجيش لمواجهة كورونا

الإكوادور.. مقتل 51 سجينا جراء أعمال شغب

واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين بالسودان

السبت، 13-11-2021 09:56 م

رئيس الوزراء يرعى فعاليات يوم مدينة عمان في دبي ضمن اكسبو 2020

f


الوكيل الاخباري - شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمانة عمان الكبرى، فعالياتها بيوم مدينة عمان في دبي الذي أقيم ضمن معرض اكسبو 2020، بهدف عرض سياسات واستراتيجيات وخطط الأمانة وإنجازاتها التي تحققت ورؤاها المستقبلية من خلال مشاريع تخدم احتياجات المدينة وسكانها والمقيمين فيها والمستثمرين.

وقدم رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة عرضاً عن المحاور الرئيسية التي عملت عليها الأمانة في مشاريع التحول الالكتروني والنقل العام والاستثمار وتطوير منظومة التشريعات، في قطاعات الأمانة كافة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

المؤتمر الأردني الدولي للهندسة الكهربائية ينطلق الثلاثاء

حظر

وزير الصحة ينفي اي توجه لعودة الاغلاقات والحظر الجزئي

مدرسة

وزير الصحة يوجه رسالة لاولياء امور طلبة المدارس

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

تعويض المتضررين من جفاف سد الوالة بـ 200 دينار عن كل دونم

w

القبض على 3 أردنيين نفذوا عمليات نصب بالسعودية

1120211019162462253492

الامن العام : تعاملنا مع اعمال شغب في اربد بعد القاء القبض على تاجر للمواد المخدرة

أخبار متعلقة
0L5A8582

أوقاف عمان الأولى تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف - صور

رئاسة

الحكومة : لن يتم تثبيت أي موظف من عمال المياومة باستثناء عمال الوطن

الرئاسة

الحكومة : الجولات على البلديات متواصلة والقرارات ستكون في الميدان

رئاسة

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

الأردن نهار

خطة مرورية بديلة خلال ماراثون عمّان الجمعة المقبلة

الخصاونة

الخصاونة : تحديات كورونا تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول