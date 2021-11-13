رئيس الوزراء يرعى فعاليات يوم مدينة عمان في دبي ضمن اكسبو 2020

الوكيل الاخباري - شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمانة عمان الكبرى، فعالياتها بيوم مدينة عمان في دبي الذي أقيم ضمن معرض اكسبو 2020، بهدف عرض سياسات واستراتيجيات وخطط الأمانة وإنجازاتها التي تحققت ورؤاها المستقبلية من خلال مشاريع تخدم احتياجات المدينة وسكانها والمقيمين فيها والمستثمرين.



وقدم رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة عرضاً عن المحاور الرئيسية التي عملت عليها الأمانة في مشاريع التحول الالكتروني والنقل العام والاستثمار وتطوير منظومة التشريعات، في قطاعات الأمانة كافة.

اضافة اعلان