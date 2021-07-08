رئيس الوزراء يزور مدينة الحسن الصناعيّة ويؤّكد أنّ القطاع الصّناعي شريك حيوي وأساسي

الوكيل الاخباري -

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قام رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، بجولة ميدانيّة في مدينة الحسن الصناعيّة بمحافظة إربد، تفقّد خلالها سير العمل في الشركات والمصانع العاملة هناك.وأكّد الخصاونة، خلال زيارته لمجموعة الدرّة للصناعات الغذائيّة ولقائه رئيس مجلس إدارتها وعدداً من الأعضاء، أنّ القطاع الصّناعي شريك حيوي وأساسي في الجهود الرامية إلى تجاوز الركود الذي أصاب مختلف القطاعات بفعل جائحة كورونا.كما أكّد خلال اللقاء، الذي حضرته وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي، ووزير الدّولة لشؤون المتابعة والتّنسيق الحكومي نوّاف التلّ، ووزير العمل يوسف الشمالي، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعيّة لؤي سحويل وعدد من ممثلي القطاع الخاصّ، أنّ القطاع الخاص بشقّيه المحلّي والخارجي شريك أساسي ومركزي في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد الحلول لمشكلتيّ البطالة والفقر.وأشار إلى سعي الحكومة الحثيث من أجل تذليل الإجراءات البيروقراطيّة، وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص؛ وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها؛ منوّهاً إلى أهميّة التشبيك ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسّطة، والصناعات الكبرى بما يمكّنها من الاستدامة وتوفير فرص العمل.وأكّد رئيس الوزراء أنّ من واجب الحكومة إيجاد مقاربات ومعالجات لمختلف التحدّيات التي تواجه عمل القطاع الخاص والمساهمة في تعافيه من آثار جائحة كورونا؛ ليؤدّي دوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.