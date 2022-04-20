رئيس الوزراء يسمى ممثلي القطاعات في مجالس المحافظات - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة بناء على تنسيب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تسمية المذكورين تالياً أعضاءً في مجالس المحافظات، ممثلين عن الجهات الواردة في قانون الإدارة المحلية، على النحو التالي:



* مجلس محافظة العاصمة

ممثل غرفة تجارة عمان نبيل محمد محمود الخطيب

ممثل غرفة صناعة عمان ديما نضال سختيان

ممثل فرع اتحاد مزارعي العاصمة م. سعود مطيع الزهير



* مجلس محافظة اربد

ممثل غرفة تجارة اربد محمد أحمد سالم الشوحة

ممثل غرفة تجارة الرمثا منتصر علي محمود خويلة

ممثل غرفة صناعة اربد د.نضال ابراهيم حاسي

ممثل فرع اتحاد مزارعي اربد عارف محمد سعيد بطاينه

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار اربد م. جمال نايف ابو عبيد



* مجلس محافظة جرش

ممثل غرفة تجارة جرش رائد فوزي رشيد الكنجي

ممثل فرع اتحاد مزارعي جرش علي مصطفى عبدالله الصمادي

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار جرش ماجد محمود بني مصطفى



* مجلس محافظة عجلون

ممثل غرفة تجارة عجلون محمد حمد الفارس البعول

ممثل فرع اتحاد مزارعي عجلون فارس حسين حسن شقاح

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار عجلون المحامي صهيب (محمد علي) شحاده القضاة



* مجلس محافظة المفرق

ممثل غرفة تجارة المفرق خيرو ارشيد حمد المشاقبه

ممثل فرع اتحاد مزارعي المفرق عمر سليم البريقي



* مجلس محافظة الزرقاء

ممثل غرفة تجارة الزرقاء عماد محمود علي ابو البندورة

ممثل غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل الخلايلة

ممثل غرفة صناعة الزرقاء حسين علي حواتمه

ممثل فرع اتحاد مزارعي الزرقاء اسامة محمد فياض الزيود



* مجلس محافظة البلقاء

ممثل غرفة تجارة السلط حسن حامد الخرابشه

ممثل غرفة تجارة الشونة ياسين محمد العدوان

ممثل فرع اتحاد مزارعي البلقاء محمد جمال مصلح الفواعير

ممثل فرع اتحاد مزارعي وادي الاردن عاهد محمد الشوابكة

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار السلط سامي قموه



* مجلس محافظة مادبا

ممثل غرفة تجارة مادبا حسام محمد عبد القادر عوده

ممثل فرع اتحاد مزارعي مادبا عايد كساب عبدالعزيز الشخانبه

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار مادبا عيسى مخائيل سلامة نصار كرادشة



* مجلس محافظة الكرك

ممثل غرفة تجارة الكرك الدكتور فايز سلمان خليل الزيادين

ممثل غرفة تجارة المزار الجنوبي عزات نايف الطروانة

ممثل فرع اتحاد مزارعي الكرك عوده عبيد الله الرواشده

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار الكرك حسين عبدالوهاب الطراونة



* مجلس محافظة الطفيلة

ممثل غرفة تجارة الطفيلة عودة الله فالح عودة الله القطيطات

ممثل فرع اتحاد مزارعي الطفيلة عرفات عقله حمد المرايات

ممثل المؤسسة التطوعية لاعمار الطفيلة حمد متعب محمد القطاطشه



* مجلس محافظة معان

ممثل غرفة تجارة معان نبيل عبدالله ابورخية

ممثل فرع اتحاد مزارعي معان جايز جزاع الجازي

ممثل سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان علي الفرجات



* مجلس محافظة العقبة

ممثل غرفة تجارة العقبة خماش طه حسن ياسين

ممثل فرع اتحاد مزارعي العقبة حسن سلامة حسين الهواشله

ممثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي حامد الكباريتي

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