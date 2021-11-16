رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بتشديد الرقابة على الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في ضوء ارتفاع اعداد الإصابات المسجلة في الأردن بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا عدم التهاون مطلقا مع هذا الأمر.



كما أكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه في رئاسة الوزراء مساء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا ، مسؤولية جميع الأفراد والمؤسسات في المحافظة على فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية والسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي واستمرار عملية التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات .

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