الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توجيهات حكومية بخصوص دوام الموظفين

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أبو عبيدة يشيد بعملية الدهس في القدس

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن القطاعات المغلقة

قصف مواقع لجيش الاحتلال في غلاف قطاع غزة

رئيس الوزراء يصدر البلاغين 35 و 36

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهـس بالقدس - صورة

أبو زهري : حديث نتنياهو عن انتصار قريب مثير للسخرية

هجوم صاروخي جديد على أسدود وسديروت

الولايات المتحدة ' قلقة 'من الاعتداء على المدنيين في غزة

الأحد، 16-05-2021 08:57 م

رئيس الوزراء يصدر البلاغين 35 و 36

d-sarahanews-875-اخبار-الاردن-الخصاونة-يصدر-بيانا-بالمستثنيون-من-حظر-الانتخابات


الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد البلاغين رقميّ (35) و(36) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م.
وبموجب البلاغين، سيستمرّ العمل بقرار تقليص ساعات الحظر الليلي لتكون للأفراد من الساعة الحادية عشرة ليلاً وللمنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع وحتى إشعار آخر؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك. 

كما سيستمرّ السّماح بتقديم خدمة التوصيل المنزلي للمطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات حتى السّاعة الثالثة صباحاً، وحتى إشعار آخر.

أمّا بشأن القطاعات المغلقة، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتحها بشكل تدريجي، اعتباراً من ١/٦/٢٠٢١ مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، التي تشكّل الركيزة الأساسيّة للوصول إلى صيف آمن نضمن من خلاله إعادة فتح جميع القطاعات؛ مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان

وفيما يتعلّق بساعات عمل موّظفي القطاع العام فستبقى من السّاعة الثامنة والنصف صباحاً وحتّى الثانية ظهراً كما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك وحتى إشعار آخر، باستثناء موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ.

كما تبقى نسبة دوام موظّفي القطاع العام في مؤسّساتهم (50%) كما هي عليه حتى إشعار آخر، باستثناء المؤسّسات التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، مع التأكيد على عودة الموظّفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقاً والذين تلقّوا المطاعيم إلى العمل وجاهيّاً، ومراعاة أوضاع الأمّهات اللاتي لديهنّ أطفال في الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال، بحسب التعميمات والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء سابقاً، وحتّى إشعار آخر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202114105014601361133

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

5202116162925496703323

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن القطاعات المغلقة

ffff

الملك: نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا

520215144531568923055

اللواء المتقاعد اسماعيل الغنيميين مديراً لمؤسسة المتقاعدين العسكريين

520211316117108669425

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

520211415546361688560

%4.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

أخبار متعلقة
520218162113694817919

تقليص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر

520217112616535667891

وزيرا خارجية الاردن وفلسطين : القدس خط أحمر

الخصاونة

رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق احمد آل خطاب

مخالفة

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

1620053293342

عطلة عيد الفطر من صباح 11 حتى مساء 15 أيار

الخصاونة

الخصاونة : جميعنا شركاء في هذا الوطن