رئيس الوزراء يصدر البلاغين 35 و 36

الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد البلاغين رقميّ (35) و(36) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م.

وبموجب البلاغين، سيستمرّ العمل بقرار تقليص ساعات الحظر الليلي لتكون للأفراد من الساعة الحادية عشرة ليلاً وللمنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع وحتى إشعار آخر؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.



كما سيستمرّ السّماح بتقديم خدمة التوصيل المنزلي للمطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات حتى السّاعة الثالثة صباحاً، وحتى إشعار آخر.



أمّا بشأن القطاعات المغلقة، فقد وجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتحها بشكل تدريجي، اعتباراً من ١/٦/٢٠٢١ مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، التي تشكّل الركيزة الأساسيّة للوصول إلى صيف آمن نضمن من خلاله إعادة فتح جميع القطاعات؛ مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.

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وفيما يتعلّق بساعات عمل موّظفي القطاع العام فستبقى من السّاعة الثامنة والنصف صباحاً وحتّى الثانية ظهراً كما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك وحتى إشعار آخر، باستثناء موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ.



كما تبقى نسبة دوام موظّفي القطاع العام في مؤسّساتهم (50%) كما هي عليه حتى إشعار آخر، باستثناء المؤسّسات التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، مع التأكيد على عودة الموظّفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقاً والذين تلقّوا المطاعيم إلى العمل وجاهيّاً، ومراعاة أوضاع الأمّهات اللاتي لديهنّ أطفال في الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال، بحسب التعميمات والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء سابقاً، وحتّى إشعار آخر.