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الأحد، 21-02-2021 01:03 م

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 23

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الوكيل الاخباري - اصدر الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء البلاغ رقم (23) لسنة 2021 بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.

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ونص البلاغ على ما يلي : 

 

أولا: تمديد العمل بالفقرة رقم 6 من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ولنهاية الفصل الدراسي للعام الجامعي 2020/2021.


ثانيا: يفوض وزير التربية والتعليم فيما يخص المؤسسات التعليمية، ومجلس التعليم العالي فيما يخص مؤسسات التعليم العالي، بتمديد العمل بهذا البلاغ أو تعديله في ضوء الوضع الوبائي.

 

 



 




 

 


 

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