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الخميس، 14-01-2021 06:42 م

رئيس الوزراء يصدر بلاغاً بساعات الحظر اليومية

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 الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (20) الصادر بالاستناد لأحكام امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.
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وتضمن البلاغ ، السماح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في جميع أيام الأسبوع، بعد إلغاء البندين (أولاً) و (ثانياً) من البلاغ رقم (19) لسنة 2020 .

كما شمل البلاغ رقم 20، السماح للمسابح الخارجية داخل المنشآت الفندقية والمجمعات السياحية والسكنية بالعمل في الأوقات المحددة لذلك، وفتح نوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة داخلها في الأوقات المحددة من الجهات المختصة وبما لا يتجاوز الساعة الحادية عشر ليلاً، وذلك على الرغم مما ورد في البند (رابعاً) من البلاغ رقم (11) لسنة 2020.

وأكد البلاغ الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، أهمية التزام القطاعات المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات المتعلقة بالسلامة العامة، على أن تسري أحكامه اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 2021/1/15 وحتى إشعار آخر.

 




 

 


 

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