الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 24-02-2021 10:04 م

رئيس الوزراء يصدر بلاغا بشأن اوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت

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الوكيل الاخباري - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بلاغا بشأن اوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت فيما يلي نصه .
بلاغ رقم (24) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 واستنادا لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقرر اصدار البلاغ التالي:-أولا: تلغى البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من البلاغ رقم (11) لسنة 2020، والبلاغ رقم (19) لسنة 2020 والبند (اولاً) من البلاغ رقم (20) لسنة 2020.

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ثانيا: تلغى الفقرات (1 ، 2 ، 3) من البند (اولاً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي :1-أ- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل اسبوع.


ب- يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة ، ويفوض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد.
2- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الاسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.


3- تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.


ثالثا: تسري أحكام هذا البلاغ اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 25/2/2021 وحتى إشعار آخر.


 




 

 


 

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