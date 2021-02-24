رئيس الوزراء يصدر بلاغا بشأن اوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت

الوكيل الاخباري - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بلاغا بشأن اوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت فيما يلي نصه .

بلاغ رقم (24) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 واستنادا لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقرر اصدار البلاغ التالي:-أولا: تلغى البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من البلاغ رقم (11) لسنة 2020، والبلاغ رقم (19) لسنة 2020 والبند (اولاً) من البلاغ رقم (20) لسنة 2020.

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ثانيا: تلغى الفقرات (1 ، 2 ، 3) من البند (اولاً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي :1-أ- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل اسبوع.



ب- يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة ، ويفوض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد.

2- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الاسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.



3- تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.



ثالثا: تسري أحكام هذا البلاغ اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 25/2/2021 وحتى إشعار آخر.



