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الخميس، 10-03-2022 06:12 م

رئيس الوزراء يصدر بلاغاً بعطلة رسمية في الاردن

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الرَّسمي في الثاني والعشرين من آذار الحالي، بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلديَّة، ومجلس أمانة عمَّان.

ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المُشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة بالكامل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من آذار بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان.

ويأتي القرار لتمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي.

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