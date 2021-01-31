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الأحد، 31-01-2021 08:14 م

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 21

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الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، بلاغ رقم 21 لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م.
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وينصّ البلاغ على فتح مراكز اللياقة البدنيّة، والمسابح العامّة، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقيّة والمجمّعات السكنيّة والسياحيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

وتفتح المراكز والأكاديميّات الرياضيّة والأندية الرياضيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

ويلزم البلاغ المنشآت بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلّقة بالسلامة العامّة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة.

وينصّ البلاغ على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهّد اللازم لذلك.


 




 

 


 

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