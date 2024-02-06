الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حركة حماس تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الحكومة : تواصلنا مع البنك المركزي والضمان لتقديم قروض ميسرة لهذه الفئة

بن غفير يعتذر لبايدن بسبب ابنه

رئيس الوزراء يصدر قراراً بمناسبة عيد الجلوس اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء

حقيقة انضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي - صورة

الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده في الكيان للقدس

شركة يابانية تعتزم إنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل

ايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجمعية "إنتاج"

الثلاثاء، 06-02-2024 05:48 م

رئيس الوزراء يصدر قراراً بمناسبة عيد الجلوس اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء

الملك 10


الوكيل الاخباري - بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث "علم اليوبيل الفضي"لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 شباط وحتى نهاية العام الجاري

وستتوافر نسخة إلكترونية للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي الهاشمي العامر (https://rhc.jo/ar/jubilee/logo)

https://www.facebook.com/share/2vm9nbWU2GQsxVZq/?mibextid=K8Wfd2

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

222

حقيقة انضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي - صورة

33

ايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

11

اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات المصرفية وجمعية "إنتاج"

22

السفير النهار يعرض لوفد برلماني أردني تطور العلاقات مع اذربيجان

6202312111848590256197

وزير الصحة: مستعدون لعلاج جرحى العدوان على غزة في مستشفيات الأردن

أخبار متعلقة
1202421182455313336190

الملك يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

12024619613669471635

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

120241818171138947473

الملك يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

1202417183437835336342

الملك يعزي عشيرة العليمات و آل شقوارة

1202415235245869073705

ولي العهد يعزي الدكتور وائل عربيات

00

الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة