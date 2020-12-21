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الإثنين، 21-12-2020 01:55 م

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إننا في الأردن انتبهنا ومنذ سنوات إلى خطورة الفساد الذي تنبذه عقيدتنا السمحاء وتمقته أخلاقنا، فتم إنشاء ديوان المحاسبة عام 1952.
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تصريح الخصاونة جاء خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2025.

وأضاف الخصاونة: " لا تخلوا كتب التكليف السامي للحكومات من توجيهات الملك بأن الأردن دولة مؤسسات وقانون وأن من حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مصان وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة وأن إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية فاعلة وأنه لا تهاون في محاربة الفساد والتصدي له."

 




 

 


 

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