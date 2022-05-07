رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بشهداء اعتداء شرق السويس الارهابي

الوكيل الاخباري - اجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتصالا هاتفيا مساء اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اعرب خلاله عن ادانة الاردن الشديدة للاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العسكريين.



واكد رئيس الوزراء تضامن الاردن ووقوفه المطلق إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة آفتي الإرهاب والتطرف. واعرب الخصاونة عن اصدق مشاعر التعازي لذوي شهداء الاعتداء الارهابي وللحكومة والشعب المصري الشقيق وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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