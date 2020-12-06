رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، أن الحظر الشامل يوم الجمعة ، والإجراءات الحالية مستمرة حتى نهاية العام، وفق ما ورد عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء .

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وأضاف الخصاونة ، الأحد ، أنه سيتم مراجعة تلك القرارات في وقتها حسب الوضع الوبائي الراهن في المملكة .

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