رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، أن الحظر الشامل يوم الجمعة ، والإجراءات الحالية مستمرة حتى نهاية العام، وفق ما ورد عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء .
وأضاف الخصاونة ، الأحد ، أنه سيتم مراجعة تلك القرارات في وقتها حسب الوضع الوبائي الراهن في المملكة .
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