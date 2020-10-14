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الأربعاء، 14-10-2020 09:34 م

رئيس الوزراء يعود الفتى الذي تعرض لجريمة بشعة بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمتابعة حالة الفتى الذي تعرض لجريمة بشعة في مدينة الزرقاء، عاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، الفتى الذي يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية.
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واطمأن رئيس الوزراء على الوضع الصحي للفتى، واستمع إلى إيجاز من الأطباء المشرفين على علاجه حول الرعاية الطبية المقدمة له، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد الدكتور الخصاونة لدى حديثه مع ذوي الفتى، أن هذه الجريمة البشعة قد هزت وجدان المجتمع الأردني بأكمله.

وشدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون واتخاذ أشد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع مبادىء ديننا الإسلامي الحنيف وقيم وعادات شعبنا الأردني الأصيل.

 




 

 


 

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