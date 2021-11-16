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الثلاثاء، 16-11-2021 03:56 م

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فوض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صلاحيات لوزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول .

وجاء في القرار : " قررت بالاستناد الى احكام البند (1) من الفقرة (د) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته تسمية معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول وزير الدولة لشؤون الاعلام لممارسة صلاحيات (الوزير) المقررة بموجب نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون . 

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