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السبت، 31-07-2021 08:24 م

رئيس الوزراء يكشف شرط العودة للحياة الطبيعية بالاردن

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الوكيل الاخباري - زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، محمية ضانا في محافظة الطفيلة.اضافة اعلان


وأشاد رئيس الوزراء بجهود القائمين على المحمية التي تعد أكبر محمية طبيعية في المملكة.

 وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تعزيز تسويق المحمية على خارطة السياحة المحلية والعربية والدولية لتعزيز استقطاب السياح والاستثمارات السياحية للمحمية. 

وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى أهمية العمل مع الجهات المختصة لاستقطاب مجموعات سياحية على غرار العديد من المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

والتقى رئيس الوزراء مجموعة من أبناء المنطقة، وأكد أن تكثيف حصول المواطنين على المطاعيم أمر أساسي للعودة للحياة الطبيعية. 

ولفت إلى أن عودة السياحة وتعزيزها في محمية ضانا سينعكس بشكل أساسي على أبناء وبنات المجتمع والمحلي وأصحاب المهن والحرف التي تضررت نتيجة جائحة كورونا.

 




 

 


 

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