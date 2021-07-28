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الأربعاء، 28-07-2021 06:21 م

رئيس الوزراء يكشف عن اجراءات حكومية بعد ارتفاع اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ان الحديث عن فرض قيود جديدة بعد الأرقام الوبائية الخطيرة ما زال مبكراً، حيث من المنتظر أن يتم تقييم الوضع الوبائي من قبل المعنيين في إدارة ملف أزمة كورونا، ورفع التوصيات للحكومة لمناقشتها ودراستها.اضافة اعلان


وقال إن التوجه الحكومي في الوقت الراهن بما يتعلق بملف الوضع الوبائي، يتمثل بتشديد الرقابة على اجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة، وضرورة إلتزام المواطنين بالتسجيل على منصة تلقي اللقاح، لضمان عدم العودة للمربع الأول وفرض قيود إضافية تحد من النشاط اليومي.

 واكد الخصاونة على ضرورة العودة للتعليم الوجاهي في المدراس بداية شهر سبتمبر وفي الجامعات في الأول من أكتوبر لجميع التخصصات بلا استثناء.

 




 

 


 

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